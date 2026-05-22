Подмосковье завоевало 90 медалей на чемпионате «Профессионалы»

Сборная Подмосковья получила 90 медалей на межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит на площадках более чем 25 регионов России. В копилке региона 30 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Итоговый межрегиональный этап чемпионата охватывает 389 компетенций. Команда Московской области демонстрирует высокий уровень подготовки и входит в число лидеров по количеству наград.

«На сегодняшний день в копилке региона 90 медалей: 30 человек заняли первое место, 28 — второе и 32 — третье. Достигнутые результаты свидетельствуют о качественной работе образовательных организаций, профессиональных наставников и самих конкурсантов, а также отражают кадровый потенциал Московской области в широком спектре профессий и специальностей», — рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес.

В пресс-службе ведомства добавили, что представителям Подмосковья предстоит выступить еще в 24 компетенциях.

Финал чемпионата пройдет в Нижнем Новгороде с 27 мая по 1 июня. В основной категории участники будут соревноваться по 12 компетенциям, восемь из которых представят конкурсанты из Московской области.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.