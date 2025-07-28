Подмосковье завоевало 2 золота и 2 серебра на Всероссийских соревнованиях по голболу

Во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском округе прошли Всероссийские детско-юношеские соревнования 2025 года, собравшие команды из шести регионов России. Соревнования проходили в двух возрастных категориях: юноши и девушки 10-13 лет, а также юниоры и юниорки 14-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

На турнире представили свои силы спортсмены из Московской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской областей, а также Краснодарского края и Республики Адыгея. Команды Московской области продемонстрировали отличные результаты, выйдя в финалы во всех возрастных категориях. Воспитанники семейного центра имени А. И. Мещерякова из Сергиева Посада Святослав Шолохов и Евгения Жидкова вошли в состав команды Подмосковья.

Юноши младшей возрастной категории уверенно обыграли команду Нижегородской области со счетом 9:4, а девушки в той же категории показали выдающуюся игру, одержав победу над Республикой Адыгея с результатом 16:6. Однако в более старшей категории 14-17 лет наши команды столкнулись с серьезными соперниками. Юниоры в напряженной борьбе уступили Краснодарскому краю со счетом 10:12, а девушки проиграли Нижегородской области всего в один мяч — 5:6.

В итоге сборная Московской области завоевала два золотых и два серебряных медали, что стало достойным результатом для команды.

Игрок женской сборной России и Московской области Ярослава Полушкина прокомментировала выступление своей команды.

«К сожалению, не смогли показать такую же игру, как на групповом этапе, когда мы одержали победу над Нижегородской областью. Было много грубых ошибок, будем их исправлять к следующим соревнованиям», — сказала Полушкина.

Соревнования стали ярким событием для юных спортсменов и позволили им проявить свои таланты на Всероссийском уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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