Подмосковье заняло второе место в конкурсе школьных музеев

Московская область направила 162 заявки на Всероссийский конкурс школьных музеев общества «Знание» и заняла второе место среди регионов России. Регион также стал лидером по числу заявок в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего на конкурс поступило более 4,6 тыс. заявок со всей страны. Подмосковье вошло в десятку самых активных регионов. Наибольшее число заявок от области подано в номинациях «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества» и «Лучшая историческая экспозиция».

Среди участников — музей лицея №1 имени А. Блока в Солнечногорске. Экспозиция посвящена жизни поэта Серебряного века. В музее установлен первый в стране памятник Блоку работы скульптора Александровой, представлены предметы быта из усадьбы Шахматово, гравюры с видами окрестностей, архив фотографий и книги с автографами известных литераторов.

В числе конкурсантов также музей «Чернобыль» школы №2 имени Н. А. Тимофеева в Бронницах и музей «Свет и звук» школы №10 Реутова. Первый хранит приборы радиационного контроля, документы и фотографии ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Второй насчитывает более тысячи экспонатов, включая довоенный немецкий фотоаппарат, комплект «Фотоснайпер», «Фотокор-1», пленочные кинокамеры, радиолы и магнитофоны.

«Конкурс школьных музеев показал высокий интерес к темам патриотизма и культурного наследия: из 4,6 тыс. заявок 43% посвящены памяти защитников Отечества, а 23% — этнографии и краеведению», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Он добавил, что в проекте участвуют руководители музеев и педагоги в возрасте от 18 до 89 лет, объединенные задачей сохранить историческое наследие.

Участники уже провели более 900 просветительских мероприятий для свыше 20 тыс. слушателей. Финал и награждение пройдут в октябре в Москве на форуме «Память жива». Конкурс организован по поручению президента РФ при поддержке Минпросвещения РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.