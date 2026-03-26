Подмосковье заняло второе место в акции по сбору макулатуры

Московская область заняла второе место среди мегаполисов и крупнейших регионов России в шестом сезоне акции «БумБатл», собрав 451,8 тонны макулатуры. Итоги подвели по результатам всероссийского соревновательного сезона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Подмосковье стало серебряным призером в категории «мегаполисы и самые крупные регионы». Жители, предприятия и общественные организации региона передали на переработку 451,8 тонны бумаги. Первое место заняла Москва с результатом 616,6 тонны, третье — Санкт-Петербург, где собрали 210,5 тонны.

Акцию организует АНО «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема». «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента РФ.

«Мы гордимся жителями Подмосковья и благодарны за их активное участие. Высокий результат региона стал возможен благодаря сознательности граждан, а также ответственному подходу предприятий и общественных организаций», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В шестом сезоне акции участие приняли более 2,5 млн человек из 89 субъектов России. Всего они собрали 84 тыс. тонн макулатуры. Церемонию награждения победителей планируют провести 30 марта.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.