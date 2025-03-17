Подмосковье заняло второе место на Всероссийской олимпиаде школьников
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По предварительным итогам Всероссийской олимпиады школьников, Подмосковье занимает второе место по количеству призеров и участников, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
«В феврале завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Это самое массовое интеллектуальное соревнование в стране. Московская область традиционно в списке лидеров, мы на втором месте по количеству призеров и участников», — сказала министр образования региона в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.
Пильдес уточнила, что в настоящее время подведены итоги по 19 предметам. По 17 их них Подмосковье направило на олимпиаду 18 603 участников.
В общей сумме получилось 1349 победителей и 6 660 призеров, 690 посоревнуются в финале конкурса.
Ранее Воробьев призвал активно продолжать работу по строительству новых школ и капитальному ремонту уже действующих.