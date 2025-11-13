Подмосковье заняло 1 место в РФ по количеству товаров со знаком качества

13 ноября отмечается Всемирный День качества. Это — праздник тех, кто ориентируется на потребителей, повышает безопасность товаров и расширяет ассортимент. В России действует национальная система «Роскачество», которая разрабатывает стандарты, проводит сертификацию продукции и продвигает культуру качества среди производителей и покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что Подмосковье входит в ТОП-3 регионов страны и занимает 1 место по количеству товаров с государственным Знаком качества. Для потребителей — это гарантия безопасной и проверенной продукции, а для производителей — признание высокого уровня работы. Сегодня 36 товаров от подмосковных производителей отмечены этим знаком, среди них: ветчина и колбаса «Докторская» торговой марки «Окраина», эскимо «Российское» от компании «Чистая Линия», молочный шоколад «Яшкино» и «Победа вкуса», майонез «Провансаль Слобода», биойогурт «Актибио», квас «Яхонт» и другие продукты.

Кроме того, Московская область входит в тройку лидеров в стране по производству органической продукции. 14 компаний сертифицированы знаком «Органик», что подтверждает соблюдение экологических требований: отсутствие ГМО, пестицидов и тяжелых металлов. Также в этом году один подмосковный агрохолдинг получил знак «Зеленый эталон», который гарантирует что производство соответствует высоким экологическим стандартам. Среди сертифицированной органической продукции — бренды М2, «Ягодный берег», «Белые Луги», BLUES ORGANIC, «Эко-ферма Рябинки», «Сотовмед», «Цойкины рецепты», «Коломенская ягода» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.