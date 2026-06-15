Женщина пыталась открыть дверь самолета на высоте 11 км, перепутав ее с туалетом

Одна из пассажирок рейса Москва — Нахичевань попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Utair, сообщает Baza .

Во время полета над Каспийским морем одна из пассажирок внезапно начала открывать сервисную дверь самолета. На борту сработала сигнализация. Бортпроводники успели остановить настойчивую женщину до того, как произошла разгерметизация салона.

Позже выяснилось, что женщина искала туалет, перепутала дверь и едва не вошла «не в ту дверь». Благодаря быстрой реакции экипажа удалось избежать серьезных последствий.

Впрочем, самолет не добрался до пункта назначения, но по другой причине. В аэропорту Нахичевани рейс не принимали из-за непогоды, поэтому судно посадили на аэродроме в Гяндже.

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