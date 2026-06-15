Иосиф Пригожин опроверг слухи о разводе с Валерией

По его словам, неизвестные продолжают распространять недостоверную информацию о семье.

«Я не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то нас специально хочет развести. Кому-то нечего делать. Честно говоря, мы уже просто не реагируем на эти вопросы, журналисты по этой теме постоянно трезвонят. Мы даже трубку бросаем, когда слышим этот вопрос», — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что больше не намерен комментировать подобные сообщения.

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