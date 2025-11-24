Подмосковье выполнило большинство крупных наказов людей по дорожной инфраструктуре

В числе основных наказов, включенных в народную программу «Единой России», — строительство и ремонт дорог, путепроводов, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и ж/д путей. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подосковья.

Как сообщил депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Максим Коркин, один из важнейших проектов, выполненных по наказу жителей, — создание развязок при строительстве Южно-Лыткаринского шоссе (ЮЛА). Благодаря проекту улучшился трафик в густонаселенных муниципалитетах: Балашихе, Лыткарино, Люберцах, Ленинском и Раменском. Удалось также сократить время в пути между соседними районами до 30 минут, в связи с чем улучшилась транспортная ситуация на Симферопольском, Варшавском и Расторгуевском шоссе.

«В этом году запущены три участка ЮЛЫ. В феврале разгрузили Варшавское и Расторгуевское шоссе благодаря новой развязке на 2,9 километра. Недавно открыт еще один участок от Каширского шоссе до трассы А-105. Для нас ЮЛА — самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье, учитываем каждое предложение жителей из Народной программы партии», — сообщил Максим Коркин.

Реализация наказов коснулась и железнодорожных путей: так, в Красногорске, микрорайон Опалиха, строится путепровод в составе транспортной развязки. Общая ее протяженность составляет свыше 1,4 км, из них длина путепровода составит 137 м.

А в Наро-Фоминском городском округе продолжается строительство путепровода вблизи станции Апрелевка. Планируется, что новый объект дорожной инфраструктуры разгрузит существующий плотный трафик — открыть проект обещают в конце 2026 года.

На муниципальной сети выполняются поручения, связанные с доступностью и комфортом пешеходов и водителей региона. Вдоль автомобильной дороги «М-5 Урал — Софьино — Дурниха» обустроили пешеходные переходы. Работы завершили еще в октябре этого года.

Также в 2025 году в Подмосковье на маршруты вышли 209 автобусов. Новые автобусы появились в Балашихе, Ленинском, Раменском, Одинцово и Лосино‑Петровском. К концу этого года автопарк общественного транспорта пополнится еще на 219 единиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.