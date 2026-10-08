Подмосковье выбрало лучших сельских старост
Фото - © пресс-служба конкурса «Лучший староста Подмосковья»
Завершен очный этап конкурса «Лучший староста Подмосковья». Мероприятие, учрежденное Советом муниципальных образований, проходит во второй раз.
«Этот конкурс проводится как мера поддержки наших уважаемых сельских старост. Мы знаем, что они являются главными помощниками на местах. Это вдохновители идей, лучших проектов и практик, которые находят применение, непосредственно на земле. Хочу отметить, что в нашей Московской области почти шесть тысяч населенных пунктов и сейчас выбрано 3031 староста. Огромная вовлеченность и заинтересованность в этом конкурсе, обусловлена не только тем, что мы увеличили призовой фонд, ну и, конечно же, тем что, каждый из наших жителей хочет сделать свой населенный пункт гораздо лучше, красивее и более пригодным для жизни», — сказал журналистам исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.
Он добавил, что кандидаты рассказывали о своих достижениях на постах сельских старост. О решенных ими вопросах и задачах, важных для местных жителей. Ханин отметил, что 17 конкурсантов прошли первичный этап отбора.
«Подмосковье уже давно стало полигоном новых, лучших муниципальных практик в нашей стране. Мы постоянно видим инновации, постоянно видим, что много можно поучиться у Подмосковья, не только в целом у региона, но и у конкретных муниципалитетов. <…> В части института старост — Подмосковье является лидером», — сообщил председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России Андрей Максимов.
Член ОПРФ добавил, что в Подмосковье насчитывается более 3 тыс. сельских старост, что наибольшее количество среди других субъектов России. А также он подчеркнул, что это мощный сектор гражданского общества, генерирующий новые идею и улучшающий быт людей.
По словам организаторов конкурса, наибольшее количество заявок поступило из Орехово-Зуевского городского округа, Подольска, Красногорска и Воскресенска, Сергиево-Посадский округа, Раменского муниципального округа, Ленинского и Талдомского округов.
Отметим, что в текущем году призовой фонд составляет 120 тыс. рублей. Старосты, занявшие первые места по трем номинациям получат по 40 тыс. рублей. Награждение пройдет в День старосты Московской области — 23 октября.
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