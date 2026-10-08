Подмосковье выбрало лучших сельских старост

«Этот конкурс проводится как мера поддержки наших уважаемых сельских старост. Мы знаем, что они являются главными помощниками на местах. Это вдохновители идей, лучших проектов и практик, которые находят применение, непосредственно на земле. Хочу отметить, что в нашей Московской области почти шесть тысяч населенных пунктов и сейчас выбрано 3031 староста. Огромная вовлеченность и заинтересованность в этом конкурсе, обусловлена не только тем, что мы увеличили призовой фонд, ну и, конечно же, тем что, каждый из наших жителей хочет сделать свой населенный пункт гораздо лучше, красивее и более пригодным для жизни», — сказал журналистам исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.

Он добавил, что кандидаты рассказывали о своих достижениях на постах сельских старост. О решенных ими вопросах и задачах, важных для местных жителей. Ханин отметил, что 17 конкурсантов прошли первичный этап отбора.

«Подмосковье уже давно стало полигоном новых, лучших муниципальных практик в нашей стране. Мы постоянно видим инновации, постоянно видим, что много можно поучиться у Подмосковья, не только в целом у региона, но и у конкретных муниципалитетов. <…> В части института старост — Подмосковье является лидером», — сообщил председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России Андрей Максимов.

Член ОПРФ добавил, что в Подмосковье насчитывается более 3 тыс. сельских старост, что наибольшее количество среди других субъектов России. А также он подчеркнул, что это мощный сектор гражданского общества, генерирующий новые идею и улучшающий быт людей.

По словам организаторов конкурса, наибольшее количество заявок поступило из Орехово-Зуевского городского округа, Подольска, Красногорска и Воскресенска, Сергиево-Посадский округа, Раменского муниципального округа, Ленинского и Талдомского округов.

Отметим, что в текущем году призовой фонд составляет 120 тыс. рублей. Старосты, занявшие первые места по трем номинациям получат по 40 тыс. рублей. Награждение пройдет в День старосты Московской области — 23 октября.

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