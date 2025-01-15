Подмосковье вошло в топ регионов по числу заявок на программу «ПредприниМАМА»

Участницами онлайн-трека «ПредприниМАМА» стали более 5 тыс. женщин, желающих в ближайшее время запустить свой бизнес. Подмосковье вошло в топ регионов по количеству заявок на программу, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Онлайн-трек «ПредприниМАМА» — новая программа по поддержке женского предпринимательства. Она была создана как отдельный трек программы «Мама-предприниматель» для расширения возможностей участия женщин в обучении, получения необходимых знаний для успешного старта в бизнесе. Организатор — АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель».

Несмотря на то, что доступ к урокам у участниц сохранится до февраля, 5% из них уже успешно прошли обучение и получили сертификаты об успешном прохождении обучения.

«За время реализации программы «Мама-предприниматель» мы не раз убеждались, что для участниц прежде всего важны знания, полученные в ходе обучения. Это первый инструмент, который позволяет женщинам успешно, минимизируя ошибки, стартовать в бизнесе. Поэтому было принято решение о реализации трека «ПредприниМАМА». Онлайн-формат позволяет нам охватить все регионы страны, а женщинам — проходить учебу в удобных, комфортных условиях. Это важно, так как, согласно статистике, больше всего в онлайн-треке принимают участие женщины, у которых двое детей. В топ регионов по количеству заявок входят Краснодарский край, Тюменская область, Москва и Московская область, Республика Бурятия», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В базовом блоке программы участницы изучают основы предпринимательства: прорабатывают бизнес-идеи, анализируют финансы, изучают условия налоговых режимов, определяют клиентские группы, ищут каналы коммуникации с потенциальной аудиторией, учатся совершать первые продажи. По итогам прохождения курса женщины получают сертификат.

Кроме этого, они могут пройти дополнительные тематические треки: по запуску своего бизнеса на маркетплейсе, по созданию бухгалтерского бизнеса, по открытию креативного бизнеса, а также по развитию лидерских качеств.

Посмотреть уроки, изучить дополнительные материалы можно в любое удобное для участниц время. Доступ к урокам для них будет сохранен до февраля. Кроме этого, для женщин будут проведены дополнительные онлайн-встречи и вебинары с экспертами.

Организатор: АНО «Национальное агентство «Мой бизнес». При поддержке Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель».

Титульный партнер: «Мегамаркет». Стратегический партнер: Distant Global. Партнеры: «Индекс дела», СДЛ, WinBD, «Ярмарка Мастеров», «PRОженщин», ФАБА «Платинум».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.