Подмосковье вошло в топ-5 самых активных регионов акции «Соловьиные вечера-2025»

В Союзе охраны птиц России подвели окончательные итоги акции «Соловьиные вечера-2025». В 2025 году в акции приняли участие 49 регионов России, причем Москва и Московская область впервые выступали как отдельные регионы. По количеству наблюдателей, помимо Подмосковья, в пятерку лучших вошли Рязанская, Курская, Владимирская и Курганская области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Подобные акции очень важны для оценки численности популяций птиц, динамики их перемещений, изменений в поведении. Конечно, соловей — не краснокнижный вид, но его обитание является одним из индикаторов состояния экосистем, поэтому для нас результаты подсчета птиц очень важны. Тем более, что Подмосковье вошло в пятерку регионов по количеству наблюдателей. Спасибо нашим орнитологам и бердвотчерам за их энтузиазм и труд», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Самыми «соловьиными» регионами в 2025 году стали Калужская (764 поющих соловья), Курская (563), Курганская (453), Владимирская (437) и Рязанская (383) области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.