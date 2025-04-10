Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок в онлайн-этапе проекта «КАРДО»

Стали известны итоги заявочной кампании онлайн-этапа международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Почти 3 000 человек из всех регионов России подали заявки для участия и будут состязаться за право попасть на гранд-финал «КАРДО». 188 жителей Московской области решили попробовать свои силы в «КАРДО» и получить возможность заявить о себе, получить международное признание и побороться за контракт на продюсирование и денежный приз. Призовой фонд проекта в 2025 году составит 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Международная конкурс-премия «КАРДО» — это первая в мире премия развития уличной культуры и спорта, направленная на поиск и поддержку талантов в этих сферах. Сегодня она объединяет более 10 млн человек из 125 стран. VIII сезон «КАРДО» расширяет масштабы: увеличилось количество национальных этапов и число стран-участниц гранд-финала.

«В этом году проект «КАРДО» достиг новых высот, продемонстрировав значительный рост вовлеченности. Итоги заявочной кампании подтверждают, что уличная культура продолжает вдохновлять и консолидировать людей по всему миру. Мы гордимся, что президентская платформа объединила талантливых деятелей уличного искусства и спортсменов Московской области. Уверен, что каждый участник станет важной частью этой динамичной и креативной экосистемы», — прокомментировал итоги заявочной кампании генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На онлайн-этап поступило около 3 тыс. заявок из всех 89 регионов России и 125 стран мира. Участников ждет экспертная оценка, а после — отборочные этапы, в том числе офлайн в 30 субъектах нашей страны.

«Мы активно работаем над развитием премии «КАРДО». Накануне состоялась международная пресс-конференция, посвященная выстраиванию межнациональной коммуникации и социальных лифтов на базе уличной культуры. В рамках мероприятия спикеры обсудили, в том числе, подписание соглашений о взаимодействии в сфере гуманитарного, спортивного и культурного сотрудничества между государствами и НКО. Ряд подобных соглашений будет подписан в момент проведения национальных этапов «КАРДО», которые в этом году пройдут в 15 странах», — поделился генеральный директор премии «КАРДО», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко.

Жители Московской области являются постоянными участниками премии «КАРДО». В прошлом году в общей сложности на все этапы поступило из региона было получено 1604 заявки.

«Деятели уличной культуры Подмосковья объединяются под слоганом «Сотвори историю» VIII сезона «КАРДО». Каждый участник сможет не только пройти онлайн-отбор, но и стать частью региональных этапов, которые пройдут в 30 регионах нашей страны. Мы рады видеть новые лица, а также конкурсантов прошлых сезонов. Они борются за звание лучших на международной арене уличной культуры», — отметил амбассадор «КАРДО» по Московской области Александр Рвачев.

Участников нового сезона премии ждут конкурсные испытания в пяти форматах: премия, видео, соревнования, общественные проекты, дизайн уличной одежды по 12 направлениям: bmx, kickscootering, hip-hop, parkour, freerunning, tricking, breaking, workout, graffiti, skateboarding, djing, rap.

В ближайшее время планируется проведение 30 региональных и 15 национальных отборочных этапов в режиме офлайн. Делегаты от регионов приедут на Гранд-финал, который пройдет с 20 по 24 августа в Ставрополе. Среди наград для победителей и призеров не только солидный призовой фонд в семь миллионов рублей, но и шанс найти наставника, пройти обучение, развить свои профессиональные навыки и личный бренд, а также возможность заключить контракты с известными брендами и компаниями.

Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется для выстраивания глобального сотрудничества в продвижении индустрии уличной культуры и спорта, продюсирования талантливых победителей и налаживания международной коммуникации. Подробную информацию о старте восьмого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте.

Премия «КАРДО» является частью федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.