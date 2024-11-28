Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу победителей и призеров олимпиады Junior

194 школьника из Московской области стали победителями и призерами национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Всего в числе победителей и призеров шестого сезона соревнований — 1 320 учащихся 5−7 классов из 69 регионов РФ. Московская область занимает второе место в рейтинге регионов по количеству дипломантов. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

В нынешнем году в юниорском треке Национальной технологической олимпиады приняли участие более 24 тыс. школьников, всего за время проведения НТО Junior охватила больше 140 тыс. учащихся со всей России и из ряда зарубежных стран. Финалы олимпиады в 2024 году прошли в 57 регионах.

«Мы гордимся финалистами НТО Junior, потому что каждый из них прошел большой путь и показал достойный результат в заключительном этапе олимпиады. В России очень нужны мотивированные и подготовленные специалисты, которые будут развивать технологии и встраивать их в нашу жизнь, и важно, что их подготовка начинается уже с 5 класса. Я желаю юниорам НТО продолжать свой профессиональный путь, не бояться ошибок, не останавливаться перед трудностями, смело предлагать новые идеи. Россия — это страна возможностей, и задача президентской платформы — поддержать вас на выбранном пути», — поздравил участников первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В этом году участники НТО Junior состязались по 6 направлениям-сферам:

виртуальная реальность;

искусственный интеллект;

компьютерные игры;

космос;

роботы;

среда обитания.

Финалисты в командах решали практические инженерные задания, объединенные общей легендой. Так, юниорам предстояло доработать проект виртуальной реальности; обучить искусственный интеллект — навигатор для городской среды; создать прототип уровня компьютерной игры; рассчитать расположение спутников на орбите и отладить работу бортовых систем; спроектировать систему безопасности с применением робототехники и продумать настройки умных устройств для выращивания растений — с учетом потребностей конкретных культур.

«Юниорский трек НТО продолжает активно расширяться, предлагая каждому школьнику страны, которому интересно попробовать себя в изучении современных технологий, возможность сделать это в комфортном формате: с использованием онлайн-инструментов, пошагово, без сложного оборудования, — отмечает ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Он добавил, что на НТО Junior соревнования неразрывно связаны с обучением. Для школьников этого возраста, когда вопрос выбора вуза еще не стоит остро, даже сами олимпиадные состязания превращаются в один из инструментов образовательного процесса, позволяющий оценить полученные знания и компетенции.

«Количество участников, финалистов, призеров и победителей НТО Junior из года в год растет, растет количество вовлеченных регионов и наставников — для нас это дополнительное подтверждение того, что наш подход к раннему технологическому образованию востребован и работает», — отметил Земцов.

Составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победители и призеры НТО Junior получат дипломы для портфолио достижений и будут включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), смогут принять участие в других проектах и конкурсах Кружкового движения НТИ, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнеров. Шесть лучших команд каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре 2024 года в Московской области.

Национальная технологическая олимпиада Junior (НТО Junior) — командные инженерные соревнования для школьников 5−7 классов по широкому спектру технологических направлений, которые организуются с 2019 года.

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