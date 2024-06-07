Подмосковье вошло в топ-3 по затратам на природоохранные мероприятия

Подмосковные предприятия в 2023 году потратили на охрану окружающей среды 68,5 млрд рублей. Такие данные приведены в исследовании авторитетной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По этому показателю Московская область заняла третье место после Красноярского края и Москвы, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Экспертная оценка подтверждает хороший результат масштабной работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Подмосковье, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Нельзя не отметить, что этого удалось добиться, в том числе, и благодаря усилиям наших сотрудников, которые отслеживают уровень этого воздействия, контролируют постановку на учет объектов негативного воздействия, анализируют результаты производственного экологического контроля на предприятиях. Хороший результат дает также программа модернизации предприятий-загрязнителей: только в прошлом году на ее реализацию потратили порядка 8, 4 млрд рублей».

По данным «Финэкспертизы», российские предприятия потратили на природоохранные меры рекордные 1,3 трлн рублей, что на 17,3% больше, чем годом ранее. Приоритетными стали сферы обращения с отходами (440,3 млрд рублей, или 33,9%), сбора и очистки сточных вод (434,8 млрд рублей, или 33,4%), охраны воздуха и предотвращения изменения климата (271,5 млрд рублей, или 20,9%).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.