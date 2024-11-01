Подмосковье вошло в топ-3 по числу заявок на участие в конкурсе «Наставничество»

Подведены итоги заявочной кампании нового конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия — страна возможностей» . На официальном сайте зарегистрировались 24 739 человек из всех регионов страны, из них 997 представляют Московскую область, сообщает пресс-служба организаторов.

«Наставничество» — это конкурс для тех, кто накапливает знания и делится ими с другими людьми. Конкурс ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества.

Конкурс проводится по двум направлениям: «Наставник года» — с индивидуальным участием, и «Лучшие практики наставничества», в котором предусмотрено как самостоятельное, так и командное участие. Желающие могли испытать свои силы сразу в обоих направлениях. В каждом участники выбирали одну из четырех номинаций:

● Наставник/наставничество на производстве;

● Наставник/наставничество в сфере образования;

● Наставник/наставничество в социальной сфере и общественной деятельности;

● Наставник/наставничество на государственной и муниципальной службе.

Московскую область в конкурсе «Наставничество» президентской платформы «Россия — страна возможностей» представят 997 конкурсантов. Стать участником «Наставничества» могли все желающие в возрасте от 18 лет. Наибольшее количество заявок поступило от людей в возрасте от 36 до 55 лет (57%), в возрасте от 26 до 35 лет — 22%, в возрасте от 18 до 25 лет — 13%.

«Мы в президентской платформе „Россия — страна возможностей“ более 6 лет развиваем многоступенчатую систему наставничества и прекрасно понимаем, насколько важно иметь в жизни наставника — человека, который подскажет, направит, посоветует с высоты своего опыта или экспертизы, поможет реализовать собственный проект. В конкурсе „Наставничество“ мы объединили опыт организаций, которые знают, как выявить талант и развивать его, а также тиражировать и масштабировать лучшие практики. Более половины заявок на участие мы получили от людей старше 36 лет. И конкурс предоставляет им множество ресурсов для дальнейшего роста — обучение, поддержку и новые перспективы», — считает исполнительный директор АНО «Россия — строена возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дистанционный отборочный этап заявок завершился 27 октября. Участники предоставляли рекомендации кадровой службы или письма-резюме, подтверждающие профессиональные компетенции кандидата, а также видео-визитку с самопрезентацией.

Для участников направления «Наставник года» было предусмотрено дополнительное задание — дистанционная оценка уровня компетенций, благодаря которой они смогли получить рекомендации по развитию надпрофессиональных навыков.

После проверки всех заявок состоится конкурсный экспертный отбор. По его результатам определятся победители, которые выступят от своих регионов на финале.

Завершающий очный этап пройдет с 17 по 19 декабря 2024 года в формате «Фестиваля наставников». Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание коллег, пройти образовательную программу, стать участником крупнейшего сообщества наставников Российской Федерации.

Организаторами конкурса являются Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи. Операторы конкурса «Наставничество» — АНО «Россия — страна возможностей» и Институт развития профессионального образования. Партнеры — Автономная некоммерческая организация Центр знаний «Машук», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

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