Подмосковье вошло в топ-3 лидеров РФ по итогам финала чемпионата «Профессионалы»

С 25 по 30 мая в Нижнем Новгороде на базе Федерального технопарка профессионального образования прошел финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Московскую область на соревнованиях представляли 14 конкурсантов в 14 компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Чемпионат объединил студентов, школьников и молодых специалистов из всех регионов России и зарубежья.

По итогам соревнований команда Московской области продемонстрировала высокий уровень подготовки завоевав девять медалей вошла в число лидеров командного зачета «Эффективная команда» с восьмью наградами, а также получила золотую медаль в международной категории. По общему количеству медалей регион занял 3 место среди субъектов РФ.

Победители и призеры от Подмосковья:

Международный зачет:

Абсолютный победитель — Мария Афонина (Серпуховский колледж), компетенция «Программные решения для бизнеса»;

Основной зачет:

1 место — Мария Афонина (Серпуховский колледж), компетенция «Программные решения для бизнеса»;

2 место — Анастасия Юрченко (Подольский колледж имени А. В. Никулина), компетенция «Информационная безопасность»;

3 место — Вероника Умарова (Колледж «Подмосковье»), компетенция «Графический дизайн»;

3 место — Денис Титовец (Электростальский колледж), компетенция «Разработка мобильных приложений»;

Юниоры:

3 место — Лада Зубова (гимназия № 2, г. о. Красногорск), компетенция «Программные решения для бизнеса»;

3 место — Дмитрий Новиков (гимназия № 21, г. Электросталь), компетенция «Графический дизайн»;

3 место — Василий Шарипов (Ффизтех-лицей имени П. Л. Капицы), компетенция «Разработка виртуальной и дополненной реальности»;

3 место — Ульяна Захарова (образовательный центр № 7, г. Ивантеевка), компетенция «Дизайн интерьера»;

3 место — Валерия Сетяева (школа № 1, г. Лобня), компетенция «Бережливое производство».

Командный зачёт «Эффективная команда» — призовые места в компетенциях:

Информационная безопасность — золото;

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений — золото;

Коллаборативный дизайн — золото и серебро;

Разработка виртуальной и дополненной реальности — золото и бронза;

Разработка мобильных приложений — серебро;

Дизайн интерьера — серебро.

Финал чемпионата сопровождала насыщенная деловая программа: мастер-классы, круглые столы, презентации и встречи с ведущими экспертами и представителями работодателей.

«Для наших ребят участие в финале — это не только проверка знаний и навыков, но и шаг к профессиональному будущему. Мы гордимся каждым, кто представлял Подмосковье, и поздравляем победителей с заслуженными наградами», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Заключительные этапы чемпионата «Профессионалы» продолжатся: с 25 по 30 августа в Калуге пройдут соревнования по промышленным компетенциям, а в ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге — по направлениям «Образование и сервис».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.