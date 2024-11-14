Подведены итоги регистрационной кампании VIII сезона олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» . За 48 дней заявки на участие подали более 185 тысяч человек, 2 925 из них — студенты вузов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба организаторов олимпиады.

Регистрация стартовала 26 сентября и продлилась по 12 ноября. За это время заявки подали 185 610 уникальных участников, представляющих 1 059 российских вузов и филиалов из всех 89 регионов страны. Студентам было доступно 10 укрупненных групп, включающих 71 дисциплину, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны. Олимпиада «Я — профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны и делает профессионализм ценностью.

«Платформа „Россия — страна возможностей“ поддерживает талантливых россиян в их профессиональном и личностном развитии и создает социальные лифты для всех граждан. Жители Московской области регулярно присоединяются к нашим проектам, чтобы реализовать свой потенциал и стать еще ближе к мечте.

В VIII сезоне поступили заявки от обучающихся 35 вузов и филиалов региона. Самыми активными стали представители Государственного социально-гуманитарного университета (1151 участник), Московского государственного института культуры (613), Государственного гуманитарно-технологического университета (304)», — сказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила, что Московская область ежегодно проявляет высокий интерес к олимпиаде.

«В экосистему „Я — профессионал“ ежегодно вступают студенты со всей России, которые не боятся заявить о себе, готовы доказать свою конкурентоспособность и начать карьеру у лучших работодателей страны. И молодежь Московской области неизменно показывает высокий результат: число уникальных участников составило 2925, а наиболее востребованными направлениями стали: „Педагогическое образование (основное)“, „Классный руководитель“ и „Креативные индустрии“, — отметила Касамара.

В VIII сезоне проект предоставляет своим участникам широкий спектр продуктов и услуг по карьерной поддержке: индивидуальные и групповые карьерные консультации, советы, гайды и рекомендации по профессиональному становлению, экскурсии на производства и в офисы более чем 700 ведущих российских компаний, знакомство с работодателями на образовательных форумах и школах проекта, а также возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров олимпиады.

Нововведением VIII сезона стало предоставление доступа к карьерному порталу олимпиады участникам отборочного этапа. Ранее возможность откликнуться на вакансии от ведущих работодателей страны была открыта только для дипломантов и участников заключительного этапа с ненулевым результатом. Теперь каждый студент, заинтересованный в профессиональном развитии, сможет попробовать свои силы на стажировках у более чем 700 компаний — отраслевых лидеров.

С 15 ноября по 1 декабря состоится отборочный этап VIII сезона олимпиады, участие в котором позволит студентам оценить уровень своих знаний и навыков, познакомиться с заданиями и попробовать свои силы в решении задач, разработанных представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.