Подмосковье вошло в топ-10 самых «соловьиных» регионов России

В союзе охраны птиц России подвели итоги ежегодной майской акции «Соловьиные вечера». Ее цель — привлечь внимание россиян к проблемам охраны птиц, получить данные о динамике численности популяций соловья в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

По итогам наблюдений, которые вели как профессиональные орнитологи, так и бердвотчеры, в Московской области в период проведения акции насчитали 247 соловьев, по этому показателю наш регион занял 7 место. При этом следует учесть, что количество наблюдений напрямую зависит от числа участников акции. Первое место традиционно заняла Калужская область, на втором — Курская, на третьем — Рязанская.

«От имени министерства ходу поблагодарить всех участников „Соловьиных вечеров“. Такие акции — действенный инструмент «народного мониторинга», который позволяет использовать данные о численности соловьев как индикатор состояния окружающей среды», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщила координатор акции в Московской области Мария Аргир, самыми активными участниками акции были жители Видного, Подольска, Чехова, Климовска, Серпухова, Орехово-Зуева, Коломны, Клина, Волоколамска, Красногорска и Ивантеевки.

Участники отметили, что соловьи не пугаются близости людей и транспорта — множество наблюдений сделано вдоль крупных автодорог, при условии, что поблизости есть зеленые зоны и водоемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.