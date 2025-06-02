Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу публикаций в рамках «МедиаПритяжения»

Подведены итоги регионального этапа всероссийского проекта «Движения Первых» — «МедиаПритяжение». Активисты из Подмосковья заняли шестое место в общероссийском рейтинге по числу публикаций, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего участники из региона разместили свыше 700 материалов, которые собрали более 260 тыс. просмотров. Особое внимание юные медийщики уделили тематике 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «МедиаПритяжение» направлен на развитие детско-молодежного медиасообщества России и популяризацию ценностей «Движения Первых». Участие в нем помогает начинающим журналистам, блогерам и медиаспециалистам оттачивать навыки и рассказывать широкой аудитории о важных исторических и культурных событиях.

С 1 июня по 28 июля 2025 года пройдет окружной этап проекта, а с 13 по 15 августа в Москве состоится финал, где соберутся лучшие медийщики из всех регионов страны. Участников ждут проектные сессии, хакатоны и защита собственных медиапроектов перед экспертами.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.