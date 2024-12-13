Подмосковье вошло в число отличников по итогам экорейтинга регионов

Экорейтингом подвели итоги выполнения регионами нацпроекта «Экология» в уходящем году. Оценку проводили группы экспертов и жители. Подмосковье — в числе лидеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Регионы делили по федеральным округам и оценивали их работу по нескольким критериям. К примеру, по качеству реализации федеральных проектов, таких как «Чистая страна», «Чистый воздух» и др. Помимо этого, в учет брали мнение граждан, а именно удовлетворенность жителей экологией по итогам опросов.

По результатам регионы были распределены по группам:

«Отличники» — те, кто достиг всех показателей и положительных отзывов жителей.

«Хорошисты» — те, кто выполнил большинство задачи, но остались вопросы у экспертов или жителей.

«Середнячки» — регионы, где работа идет, но есть риск невыполнения всех задач.

«Проблемные» — регионы, показавшие неудовлетворительные результаты.

В числе отличников в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — Липецкая и Московская области, набравшие 18 и 16 баллов.

В рейтинге не были учтены новые регионы, где нацпроекты реализуются непродолжительное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.