Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России в 2026 году

Эксперты «Винного гида России» провели аудит винодельческих предприятий Московской области. Это ежегодное исследование реализуется Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом России и ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО «Россельхозбанк». Мероприятие прошло на винодельне Nordwine в Раменском муниципальном округе, где обсудили перспективы отрасли. В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Сегодня Подмосковье демонстрирует, что виноделие — это не только южные регионы. Климатические условия Московской области позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин. Юго-запад и юго-восток области — Серпухов, Подольск, Чехов, Зарайск, Раменский, становятся перспективными зонами для развития отрасли. Наши хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, также выбирают автохтонные — специально выведенные селекционерами для климата региона. Виноделие становится драйвером экономики и туризма. Сейчас доступна субсидия на закладку многолетних растений, обеспечивающая до 95% затрат. В 2026 году Подмосковье официально войдет в перечень винодельческих регионов России, что расширит господдержку данного направления и будет способствовать его развитию», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В регионе действуют более 100 виноградарей-любителей, а также 3 лицензированные винодельни, которые могут производить вина как из местного винограда, так и с арендованных участков. Например, ООО «Шульгино» из Волоколамска работают с крымским виноградом, КФХ «Эльпа» из Одинцовского — с виноградом из Анапы, а КФХ Выставкин Н.Б. — как с собственным виноградом, высаженным в Подмосковье, так и с участка в Анапе.

Ожидается, что в 2025–2026 годах объем производства подмосковных винодельческих хозяйств превысит 30 тыс. бутылок вина.

По итогам совещания были определены основные векторы развития отрасли. Так, особое внимание уделили лицензированию крупных хозяйств для возможности реализации продукции в розничной торговле, общественном питании, а также участия в специализированных ярмарках и фестивалях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.