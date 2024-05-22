Подмосковье в седьмой раз принимает участие в кампании «Останови огонь!»

Московская область принимает участие в Федеральной информационной кампании «Останови огонь!». Она направлена на снижение риска возникновения лесных пожаров по вине человека и проходит с 15 марта по 30 сентября, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Среди основных мероприятий — открытые уроки, беседы с населением, просветительские акции, распространение информационных медиаматериалов о правилах пожарной безопасности и охране лесов от огня.

По итогам прошлого года в Московской области силами сотрудников Комлесхоза проведено почти 300 открытых уроков со школьниками, более 23 тыс. разъясняющих бесед и лекций с гражданами, распространено свыше 64 тыс. листовок, буклетов, брошюр, в лесах установлено свыше 1 200 информационных аншлагов, противопожарных стендов и билбордов.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — штраф от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.