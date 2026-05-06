Подмосковье увеличит число инженерных классов до 700

Подмосковье стало лидером в России по количеству школьных инженерных классов. Сейчас в регионе работают более 400 таких классов, а в новом учебном году их число вырастет почти на 75% — до 700. Ожидается, что в них будут обучаться более 14 тыс. школьников.

«Подмосковье — лидер школьного инженерного образования в стране. В этом году у нас работают более 400 инженерных классов, в следующем их станет порядка 700 — это плюс 75% за один год. Свыше 14 тыс. старшеклассников будут учиться в связке с реальным производством: Росатом, корпорация „Энергия“, Бауманка — более 200 партнеров из индустрии и вузов. Уже сегодня 70% наших выпускников предпрофессиональных классов поступают в профильные вузы, а ЕГЭ по физике и математике будущие инженеры сдают в среднем на 7 баллов выше сверстников по стране», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Предпрофессиональные классы ориентированы на углубленное изучение математики и физики, а также на практическую подготовку. В программу входят компьютерное моделирование, черчение, основы физического эксперимента, 3D-моделирование и прототипирование, инженерная математика, графика и беспилотные автоматизированные системы.

В регионе действует модель «школа — вуз — производство». Школьники проходят практику и стажировки на предприятиях, участвуют в реальных проектах. У инженерных классов более 200 партнеров, среди которых «Росатом», ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, «Криогенмаш» и авиационная корпорация «Рубин».

«Поскольку кадры в работе любого предприятия решают все, мы готовим их для корпорации буквально со школьной скамьи. С 2022 года авиационная корпорация „Рубин“ участвует в проекте „Инженерный класс авиастроительного профиля“. При поддержке предприятия в школах Балашихи созданы инженерные классы, где сотни учеников осваивают основы профессии инженера-авиастроителя», — отметил генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

В проекте также участвуют более 80 вузов и организаций, включая Московский авиационный институт, МГТУ им. Баумана, Московский энергетический институт и МИРЭА — Российский технологический университет. Для школьников проводят лекции и мастер-классы, сопровождают работу над кейсами работодателей и привлекают к научно-практическим конференциям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.