Итоги работы фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) за прошедшие 11 месяцев этого года были отмечены на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта. Подмосковье стало победителем в номинации «Кит цифровизации» за привлечение малого и среднего бизнеса на платформу «Мой экспорт» Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Мы стараемся сделать выход на экспорт легким, быстрым и понятным для всех подмосковных компаний. Главный институт поддержки экспортеров в регионе — фонд поддержки ВЭД МО. В этом году фонд снова стал лидером по количеству зарегистрированных компаний на платформе «Мой экспорт» — всего 1 841, что стало основным критерием для получения первого места в номинации «Кит цифровизации» по оценке РЭЦ», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя подчеркнула, что Подмосковье совершенствует систему поддержки, сотрудничает с РЭЦ для гармоничного сочетания федеральных и региональных мер поддержки экспорта. Все услуги предоставляются подмосковным предпринимателям в цифровом формате и доступны на инвестиционном портале Московской области.

Начинающим экспортерам фонд поддержки ВЭД МО предлагает образовательные услуги: семинары и вебинары, круглые столы, консультации, акселератор «Экспортный форсаж». Чтобы помочь с другими вопросами экспорта, фонд предоставляет предпринимателям различные инструменты: сертификацию, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, поиск покупателей, помощь с транспортировкой, размещение на международных онлайн-площадках и многое другое. Эти услуги доступны бесплатно или на условиях софинансирования.

Поддержку предпринимателям оказывают бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.