Подмосковье стало победителем в номинации «Кит цифровизации»
Фото - © Российский экспортный центр (РЭЦ)
Итоги работы фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) за прошедшие 11 месяцев этого года были отмечены на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта. Подмосковье стало победителем в номинации «Кит цифровизации» за привлечение малого и среднего бизнеса на платформу «Мой экспорт» Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Мы стараемся сделать выход на экспорт легким, быстрым и понятным для всех подмосковных компаний. Главный институт поддержки экспортеров в регионе — фонд поддержки ВЭД МО. В этом году фонд снова стал лидером по количеству зарегистрированных компаний на платформе «Мой экспорт» — всего 1 841, что стало основным критерием для получения первого места в номинации «Кит цифровизации» по оценке РЭЦ», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампредседателя подчеркнула, что Подмосковье совершенствует систему поддержки, сотрудничает с РЭЦ для гармоничного сочетания федеральных и региональных мер поддержки экспорта. Все услуги предоставляются подмосковным предпринимателям в цифровом формате и доступны на инвестиционном портале Московской области.
Начинающим экспортерам фонд поддержки ВЭД МО предлагает образовательные услуги: семинары и вебинары, круглые столы, консультации, акселератор «Экспортный форсаж». Чтобы помочь с другими вопросами экспорта, фонд предоставляет предпринимателям различные инструменты: сертификацию, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, поиск покупателей, помощь с транспортировкой, размещение на международных онлайн-площадках и многое другое. Эти услуги доступны бесплатно или на условиях софинансирования.
Поддержку предпринимателям оказывают бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.
Подробнее об услугах фонда — на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.
«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.