Подмосковье стало одной из съемочных площадок для нового фильма

Накануне на большие экраны вышел научно-фантастический драматический фильм Егора Кончаловского «Авиатор» по мотивам одноименного романа Евгения Водолазкина. Работа над фильмом прошла при активной поддержке Кинокомиссии региона, которая обеспечила сопровождение проекта и согласование локаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фильм Егора Кончаловского «Авиатор» снят в живописных уголках Подмосковья. В качестве съемочных площадок были выбраны атмосферные локации Одинцовского, Дмитровского и Рузского округов.

Сюжет фильма разворачивается в 2026 году, когда в лаборатории пробуждается человек, замороженный почти сто лет назад. Иннокентий Платонов ничего не помнит и пытается восстановить свою историю и суть эксперимента, обещающего человечеству бессмертие. Но чем ближе правда, тем яснее становится: цена открытия может быть слишком высокой. И единственное, что помогает ему — любовь, пережившая время.

Над сценарием фильма работали Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович. В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Иван Филиппов, Евгения Добровольская, Алексей Кравченко и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.