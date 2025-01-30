Подмосковье стало одним из лидеров по числу заявок на соискание премии «Служение»

Подмосковье — один из лидеров по количеству заявок, поданных на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». По промежуточным итогам на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» уже подано свыше 35 тысяч заявок. Из них свыше 1 200 заявок от претендентов из Московской области, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

До 9 февраля 2025 года на вторую Всероссийскую муниципальную премию «Служение» вы можете номинировать управленческие решения, проекты и ваши инициативы. Можно подать одну или более заявок — в одной или в нескольких номинациях. Премия будет вручена победителям и лауреатам в 10 номинациях.

Ознакомиться со списком номинаций, а также подробнее узнать о правилах участия во второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» — в положении о премии на официальном сайте.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.