Подмосковье стало лидером по числу участников онлайн-олимпиады «Безопасный интернет»

Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». В этом году в ней приняли участие более 2,4 млн учащихся с 1 по 11 класс. Лидером по количеству участников стала Московская область — с результатом более 500 тысяч. Организаторами мероприятия выступили «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минцифры России и национального проекта «Экономика данных». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В прошлом году было зафиксировано всего 95 тысяч участников, что составляло менее 9%. В 2025 году этот показатель вырос, достигнув отметки в 560 тысяч участников, что соответствует 53%. Зафиксированные показатели свидетельствуют о значительном росте вовлеченности детей в образовательные мероприятия.

Олимпиада была направлена на обучение школьников правилам безопасного поведения в интернете, защите персональных данных и пониманию работы современных цифровых технологий. В этом году участникам были предложены задания, связанные с искусственным интеллектом. Они обучались формулировать корректные запросы и распознавать потенциальные риски при работе с цифровыми сервисами. Самыми сложными заданиями стали «Верный промт», где только 20% участников справились с задачей, и «Опасные фото» с 23% успешных ответов. При этом школьники уверенно справились с задачами, приближенными к реальным ситуациям: 78% верных ответов на задание «Переписка с продавцом» и 64% на тему «Квантовые компьютеры».

«Школьники проводят значительное количество времени в сети, и важно обеспечить им безопасное цифровое будущее. Олимпиада уже четвертый год помогает развивать навыки, которые действительно пригодятся в жизни: от способов защиты данных до грамотного общения с искусственным интеллектом. Ценность в том, что дети могут сразу применить эти знания — в онлайн-играх, на маркетплейсах, при общении в социальных сетях и использовании сервисов и технологий ИИ», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Лидерами по количеству участников стали Московская область, Кемеровская область, Ростовская область, Белгородская область и Ставропольский край.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.