Подмосковье стало лидером Евразийского учета птиц

В России подвели итоги Евразийского учета птиц. Это одна из самых масштабных акций в области орнитологии, в которой участвуют не только ученые, но и все любители природы. Учет проводится под эгидой Некоммерческого партнерства содействия развитию орнитологии «Птицы и люди». В нынешнем году Московская область стала лидером по количеству наблюдаемых птиц, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Евразийский учет птиц — наиболее удачный проект так называемого народного мониторинга. Он позволяет выявить важные изменения в природных системах и закономерности осенней миграции птиц. Но, что не менее важно, это еще и просветительская акция, которая привлекает внимание к охране пернатых. Жители Подмосковья традиционно являются одними из самых активных участников, и в этом году наша область стала лидером по количеству наблюдаемых птиц: более 12 тыс. особей 93 видов. Спасибо всем, кто принимал участие в учете», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Всего в Евразийском учете 2025 года приняли участие свыше 6 тыс. наблюдателей из 61 региона России. В рамках проекта прошло 190 эколого-просветительских орнитологических мероприятий.

Самыми массовыми видами в России стали сизый голубь, кряква, скворец, грач и большая синица. В Подмосковье учтено больше всего серебристых и сизых чаек, юрков, а также голубей и скворцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.