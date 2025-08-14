Подмосковье присоединится к акции «Ночь кино 2025»

23 августа пройдет юбилейная 10-я всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино. в этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе «Ночи кино» этого года военная драма «Группа крови», проникновенный фильм, посвященный 80-летию Великой Победы, сказка для семейного просмотра по произведению Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и биографический фильм о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина «Пророк».

Показы фильмов в рамках «Ночи кино» пройдут в 52 округах Подмосковья на 239 площадках, среди которых как небольшие залы, так и кинотеатры под открытым небом.

Полный список площадок Московской области, где будут проходить кинопоказы «Ночи кино», размещен на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.