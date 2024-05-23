Подмосковье приняло участие в научно-методическом совете архивных учреждений

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21 мая в Ярославле состоялось ежегодное заседание научно-методического совета архивных учреждений ЦФО России. В центре внимания были вопросы обеспечения сохранности документов архивного фонда РФ на современном этапе. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В заседании приняли участие руководитель Федерального архивного агентства А. Н. Артизов, руководители и сотрудники уполномоченных органов власти в сфере архивного дела 18 регионов ЦФО России. Архивисты прочли доклады, обсудили актуальные вопросы, обменялись профессиональным опытом, а также познакомились с работой Государственного архива Ярославской области.

Подмосковье на мероприятии представила начальник управления архивным делом Московской области Суздальцева Любовь Николаевна, которая также является членом совета.

Большой интерес у участников заседания вызвал опыт работы Подмосковья по созданию системы формирования и хранения архивных документов в электронном виде в системе межведомственного документооборота и проект перехода на безбумажный документооборот.

«В Московской области идет активная цифровизация архивов. Сейчас онлайн доступно 437 тыс. архивных дел, которые ранее хранились на бумаге. Процесс оцифровки трудоемкий и требует немало времени. Именно поэтому важно, чтобы формирование и передача документов в архив сразу осуществлялись в электронном виде», — отметила Суздальцева.

В рамках заседания также состоялись выступления по теме «Из практики работы государственных и муниципальных архивов ЦФО в единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИС ЕЦП)». На совещании-семинаре докладчики и слушатели поговорили на тему «Публикации архивных документов: опыт, проблемы, перспективы».

Особое внимание на семинаре было уделено обсуждению планов по реализации указа президента «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области исторического просвещения» и роли архивов в этом процессе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.