Подмосковье приняло участие в дискуссии, посвященной вопросам инженерного образования

В рамках Московского международного салона образования ММСО.EXPO-2025 состоялась дискуссия, посвященная ключевым вопросам инженерного и естественно-научного образования. Эксперты обсудили эффективность региональных образовательных систем, роль технологических инноваций и необходимость подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В обсуждении приняли участие заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, руководитель образовательного блока ГК ПИК Анжела Елисеева, основатель компании «Битрикс Лаб» Тимур Бергалиев, а также Денис Трушников — доктор наук и руководитель направления «Биохимтех» технопарка физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Модератором выступил Андрей Богданов, исполнительный директор фонда развития физтех-школ и руководитель технопарка физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

В рамках обсуждения эксперты затронули вопросы эффективности дополнительного образования, ключевые задачи региональных систем образования, необходимые инструменты для вовлечения школьников в инженерную и исследовательскую деятельность.

Лариса Сулима подчеркнула, что Московская область, обладая высоким промышленным и научным потенциалом ориентирована на развитие технологического и инженерного образования, на привлечение и поддержку педагогов, реализующих программы естественно-научной и технической направленностей»

Одним из ведущих центров подготовки школьников является технопарк физтех-лицея имени П. Л. Капицы — крупнейший детский технопарк в России. Он включает шесть направлений обучения, например, «Цифратех», «Кванттех» и «Биохимтех».

Кроме того, в регионе благодаря нацпроекту «Образование» созданы флагманы дополнительного образования детей: Центры цифрового образования «IT-Куб», детские и школьные технопарки «Кванториум», «Изобретариум». Также на базе школ в сельской местности и малых городах работают центры естественно-научного образования «Точки роста». Помимо этого, в Подмосковье функционируют 133 IT-класса и 175 инженерных классов, в том числе специализированные авиаклассы и космические классы в партнерстве с ведущими университетами страны.

Одной из ключевых задач на ближайшие годы станет увеличение доли образовательных программ технической и естественно-научной направленности в два раза, а также расширение спектра программ с учетом задач технологического суверенитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.