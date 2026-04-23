Подмосковье приняло 1,6 тыс заявлений на выплату детям-инвалидам

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 1,6 тыс заявлений на ежегодную выплату на питание и одежду для ребенка-инвалида. Услуга доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ежегодную выплату могут оформить семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Поддержка предоставляется при условии, что ребенок обучается в государственной или муниципальной образовательной организации, а среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленную в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.