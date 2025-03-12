Подмосковье принимает участие во II Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Московская область принимает участие во II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается муниципальным служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Номинация «Институт наставничества — для будущего страны».

В Подольске на протяжении 10 лет реализуется социальный проект «Школа молодого юриста» под руководством члена Молодежного Совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Екатерины Поповой. Цель проекта — правовое просвещение жителей округа. В программу входят теоретические и практические занятия. А в роли спикеров на встречах с участниками проекта выступают выдающиеся юристы, нотариусы, адвокаты, представители следственных и правоохранительных органов, а также корпоративные юристы.

В МДОУ ДСКВ № 2 «Ромашка» в Талдоме с 2021 года успешно реализуется программа «Школа молодого воспитателя». Разработала ее воспитатель Светлана Жукова, имеющая квалификационную категорию педагог-наставник. Программа рассчитана на работу наставников с молодыми специалистами в течение 3-х лет. Такое закрепление позволяет молодым специалистам получить поддержку опытного профессионала, практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. В результате реализации программы 100% начинающих педагогов успешно закрепились на рабочих местах.

Ирина Агибалова, учитель начальных классов в МБОУ СОШ № 29 г. Химки, ведет проект «Живой учитель», включающий в себя 2 основных направления:

Просветительская и наставническая деятельность в Телеграмм и Вконтакте. Аудитория (педагоги начальной школы и студенты педагогических вузов) насчитывает 58 тысяч читателей.

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Живой учитель» объединяет свыше 200 педагогов начальной школы из разных регионов России. На фестивале участники посещают образовательные мастер-классы, лекции и принимают участие в дискуссиях.

Проект «Педагогический класс» в Электростали — это уникальная среда обучения, в которой объединены лучшие педагогические практики, современные технологии и партнерские отношения. Проект Алины Данилиной, директора МОУ «СОШ № 11», позволяет подготовить мотивированного на педагогическую деятельность выпускника, который становится потенциальным абитуриентом педагогического ВУЗа, а в дальнейшем и высококвалифицированным педагогом школы. 66% выпускников первого педагогического класса в итоге стали молодыми специалистами школ родного города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.