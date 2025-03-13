На стратегической сессии по теме регионального этапа Алена Дмитриевна выступит с презентацией проекта «Агрошкола» (о том, как привлечь детей на работу в село), а также примет участие в работе круглого стола на тему «Патриотизм: объединяющая основа молодежного сообщества» и поделится с коллегами опытом проведения гуманитарных конвоев.

Основные направления работы этих региональных дней — это развитие молодежной политики и развитие малых городов и создание условий для самореализации молодежи.

Участники форума со всей страны обсудят вопросы сохранения привлекательности региона для молодежи, а также поделятся уникальными региональными мерами поддержки молодых семей и семей с детьми, опытом проведения культурных событий, фестивалей и выставок, которые позволяют быть в центре культурной жизни, оставаясь при этом на своей малой родине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.