Красноярский край — второй по площади регион России. На его территории сильно развита сеть автомобильных дорог общего пользования и автозимников, а для обеспечения транспортного сообщения местного населения используются различные виды транспорта: наземный, внутренний, водный и воздушный.

В рамках регионального дня участники будут делиться опытом в транспортной сфере и изучать практику коллег, связанную с организацией транспортного сообщения и осуществления дорожной деятельности.

Региональный день — это уникальная площадка для взаимодействия муниципальных сообществ, обмена опытом и поиска решений для повышения качества жизни на местах. Участники смогут обсудить актуальные вызовы, найти партнеров и познакомиться с лучшими практиками управления, направленными на устойчивое развитие территорий.

В ходе мероприятий представители муниципального сообщества покажут эффективные практики и проектные инициативы по разным тематическим направлениям. Наиболее перспективные управленческие решения будут учтены при формировании общей повестки Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.