Подмосковье примет участие в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025»

ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» при поддержке министерства обороны Российской Федерации запускает эфир международного вокального конкурса «Звезда — 2025». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители. Голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

В новом сезоне Московскую область представляет Примак Денис Павлович. Начиная с первого эфира программы, телезрители путем интернет-голосования смогут поддерживать представителей своих регионов и стран в случае, если они не пройдут в финал, по мнению членов жюри.

Проект призван осуществлять не только культурную, но и патриотическую миссию. А победителем становится не только сам вокалист, но и регион или страна, чью честь он защищает.

Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 5 апреля 2025 года. За эти дни телезрители услышат голоса всей России, стран БРИКС и СНГ, а также окунутся в атмосферу красочного и масштабного шоу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.