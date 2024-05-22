Подмосковье примет участие в IX Всероссийском конкурсе малых городов

Подмосковье в девятый раз примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

«В Московской области 47 малых городов и 22 исторических поселения, поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в Президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем — колоссальная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 40 наших проектов стали победителями конкурса, 30 из них полностью реализованы. Минстрой России уже объявил о старте приема заявок на участие в девятом конкурсе. Мы подготовили и отобрали 9 проектов, до 1 июня все они будут направлены в федеральную комиссию», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

15 мая стартовал прием заявок на участие в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. К участию в конкурсе допускаются малые города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, кроме городов федерального значения и административных центров субъектов Российской Федерации.

По итогам заседания региональной межведомственной комиссии Московская область на участие в девятом конкурсе направит следующие проекты: г. о. Коломна, г. Коломна, с названием проекта: «Сквер «Блюдечко»; г. о. Клин, г. Клин, с названием проекта: «Прогулочный маршрут улица Ленина «Московский тракт»; Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, с названием проекта: «Благоустройство общественной территории по ул. Северо-Озерная»; г. о. Ступино, г. Ступино, с названием проекта: «Проспект Победы»; г. о. Егорьевск, г. Егорьевск, с названием проекта: «Парк культуры отдыха «Пегас»; Наро-Фоминский г. о., г. Наро-Фоминск, с названием проекта: «Площадь Молодежная»; г. о. Чехов, г. Чехов, с названием проекта: «Набережная пруда по ул. Дружбы»; Орехово-Зуевский г. о., г. Ликино-Дулево, с названием проекта: «Сквер «Заводской»; г. о. Истра, г. Истра, с названием проекта: «Историческая часть города, включая центральную площадь с прилегающими общественными территориями».

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению Президента Российской Федерации и включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.