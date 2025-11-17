Подмосковье пригласило гостей из Белоруссии побывать в Зимнем Подмосковье

14 ноября в Минске Республики Беларусь прошла бизнес-миссия «Москва в Минске», в программе которой было озвучено взаимодействие «Москва + Московская область. Два ритма идеального путешествия». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

В рамках программы прошла презентация стратегии продвижения туристических предложений Москвы и регионов РФ, в том числе, таких проектов, как «Москва + Московская область. Два ритма идеального путешествия» и «Золотое кольцо».

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов, директор АНО «Туристский информационный центр Владимирской области» Марина Маркова, представители органов государственной власти по туризму и туристское сообщество Республики Беларусь.

«Московская область может похвастаться 19 горнолыжными курортами, из которых 9 профессиональные, с обновленным оборудованием уровня „Роза Хутор“. Если вы приехали кататься на катке в Москве, обязательно загляните к нам на лыжи — уверена, вам понравится, и вы захотите вернуться. Мы не пытаемся затмить столицу, но хотим разнообразить впечатления гостей своими широтами и красотами», — рассказала замминистра региона Мария Баюх.

В рамках мероприятия были проведены бизнес-переговоры с представителями белорусской туристической отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.