Подмосковье представило успешные практики воспитательной работы на конференции

В Государственном университете просвещения прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание современного ребенка: инновационный поиск». Целью мероприятия стало обобщение опыта воспитательной деятельности образовательных организаций и поиск новых подходов к духовно-нравственному развитию детей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В конференции приняла участие заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. В пленарной части мероприятия она рассказала, как в регионе реализуются комплексные подходы к воспитанию школьников, основанные на сотрудничестве образовательных организаций, семьи и институтов дополнительного образования.

Так, в Подмосковье функционирует Родительский комитет при министерстве образования Московской области. В его задачи входит обобщение лучших практик, объединение родительских сообществ (их в регионе около 900), внесение предложений в систему воспитания и проведение мероприятий.

Помимо этого, замминистра образования представила проект «Родительский час», который стартовал 28 февраля. В его рамках проходят просветительские онлайн-лекции с участием ведущих экспертов, направленные на улучшение взаимодействия между родителями и детьми. Следующая лекция пройдет уже 25 апреля, ее темой станут конфликты в школе и способы их решения.

Лариса Сулима обратила внимание участников конференции и на другие проекты Московской области: Конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых», Конкурс родительских инициатив, Семейное сообщество «Родные-Любимые» и его деятельность, а также на работу штаба родительского общественного контроля. В завершение выступления Сулима подчеркнула значимость взаимодействия родителей с образовательными организациями, так как это помогает сформировать воспитательную среду, учитывающую интересы всех ее участников.

Конференция стала эффективной площадкой для обмена опытом и идеями, способствующими развитию новых образовательных практик в регионах, резюмировали в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.