Подмосковье представило цифровые эко-сервисы на форуме в Москве

Представители Подмосковья рассказали о цифровизации экологической сферы на XVII Международном форуме «Экология» в Москве. Заместитель министра экологии и природопользования региона Денис Савченков сообщил о переводе госуслуг в электронный формат и запуске новых сервисов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Рабочие сессии форума «Экология» подходят к завершению. По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция с инициативами в сфере рационального природопользования.

Во второй день форума Денис Савченков представил опыт цифровизации в Подмосковье. По его словам, в регионе оцифровано 84% государственных услуг — 22 из 26. Это позволяет ежегодно обрабатывать более 100 тыс. электронных запросов и сокращать сроки их рассмотрения.

«В первую очередь, мы активно внедряем цифровой подход в предоставление государственных услуг. Уже оцифровано 84%, а это 22 из 26. Это позволяет нам ежегодно обрабатывать более 100 тыс. запросов в электронной форме и значительно экономить время», — отметил Денис Савченков.

В 2025 году на портале Госуслуг запущен сервис для конкурсных управляющих. Он позволяет получить сведения о технике должника за пять шагов. Кроме того, в регионе внедрена система паводковой сигнализации с круглосуточным мониторингом уровня воды для оперативного реагирования и прогнозирования ситуации.

Особое внимание уделяется работе с обращениями жителей. В Подмосковье разработан голосовой помощник, который автоматически принимает обращения и экономит более 8030 часов в год.

«Цифровизация — это не просто тренд, а реальный инструмент, который уже сегодня делает работу прозрачнее, быстрее и удобнее», — резюмировал Денис Савченков.

В первый день форума представители ведомства также представили современные форматы экологического просвещения и опыт утилизации отходов демонтажа в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.