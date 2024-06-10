Подмосковье представило региональную продукцию на Международной выставке в Кении

Подмосковье презентовало региональную продукцию на международной строительной выставке Buildexpo Africa 2024, которая прошла в Кении, г. Найроби. Благодаря содействию фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) участниками мероприятия стали шесть подмосковных компании, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Фонд поддержки ВЭД МО организовал для предпринимателей коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. В рамках мероприятия для представителей компаний также провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

В число компаний-участников вошли: производитель контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» из Одинцово, производитель сантехарматуры «Спецсантехника» из Рузы, производитель сантехнической продукции «РТТ» из Егорьевска, производитель электроизмерительных и управляющих приборов «НПП Антракс» из Фрязино, производитель машин и оборудования для с/х «НПО Иатек» и производитель деревянной балки «Биверс» из Люберец.

Организуя коллективный стенд для подмосковных предприятий, Фонд берет на себя расходы, необходимые для эффективной презентации компании на выставке, а также организационные вопросы. Подробнее о выставках можно узнать по ссылке.

Оказывает фонд и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.