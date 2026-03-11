Подмосковье поучаствует в конференции по ориентированию и мобильности для незрячих

Специалисты из Подмосковья примут участие в первой научно-практической конференции «ТифлОриентир», которая пройдет в Москве 13-14 марта. Эксперты из Московской области, включая представителей Российской школы подготовки собак-проводников ВОС из Купавны и Центра реабилитации слепых ВОС из Волоколамска поделятся опытом и обсудят актуальные вопросы ориентирования и мобильности для незрячих и слабовидящих граждан.

Первая научно-практическая конференция «ТифлОриентир», посвященная актуальным вопросам ориентирования и мобильности для людей с нарушением зрения, пройдет в Москве 13-14 марта. Мероприятие состоится на территории ВДНХ.

Организаторами мероприятия выступают фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд», Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

На конференцию соберутся ведущие российские специалисты для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов реабилитации и социальной адаптации незрячих и слабовидящих граждан. Ожидается участие более 200 специалистов из Москвы, Московской области и регионов России, включая экспертов по ориентированию и мобильности, преподавателей вузов, представителей спортивных и общественных организаций инвалидов по зрению, тифлопедагогов, дефектологов и специалистов по адаптивной физической культуре.

Эксперты уделят особое внимание обновлению учебных материалов, учитывая современные реалии и технологический прогресс. Конференция станет платформой для ознакомления с передовыми подходами, налаживания профессиональных контактов и обмена наработками.

Программа двухдневной конференции включает пленарные и секционные заседания, а также мастер-классы. В рамках мероприятия Российская школа подготовки собак-проводников ВОС из г. Купавна (Московская область) проведет практические мастер-классы, посвященные передвижению незрячего человека с собакой-проводником.

Профессиональные кинологи поделятся знаниями о роли поводырей, особенностях взаимодействия, составлении маршрутов и ответственности сторон. Эксперты из Центра реабилитации слепых ВОС г. Волоколамск (Московская область) представят свои практики в области обучения пространственной ориентировки людей с нарушением зрения.

Конференция «ТифлОриентир» направлена на повышение качества жизни людей с особенностями зрения, расширение их возможностей для самостоятельной и полноценной жизни. Мероприятие также призвано содействовать созданию инклюзивной среды и реализации задач государственной программы «Доступная среда».