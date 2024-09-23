Подмосковье поучаствовало в форуме молодежного предпринимательства в Волгограде

На минувшей неделе в Волгограде прошел VII межрегиональный форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес», участие в котором приняли уполномоченные по защите прав предпринимателей из 12 субъектов РФ, в том числе и представители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

На полях форума состоялась конференция региональных Уполномоченных по защите прав предпринимателей «Бизнес в новых реалиях». Участники совещания обсудили реализацию федеральных и региональных мер поддержки на местах, достижения и проблемы, с которыми защитники бизнеса сталкиваются ежедневно.

Насыщенная программа мероприятия включала в себя круглые столы и пленарную сессию с участием предпринимателей, представителей власти, надзорных органов, деловых объединений. Участников ожидали мастер-классы от опытных предпринимателей; тематические секции по цифровизации своего дела, управлению финансами, бизнесу в сфере туризма и гостеприимства, саморазвитию и работе в командах. Всего перед участниками выступило более 50 экспертов.

Форум стал местом налаживания новых контактов, центром притяжения специалистов федеральных и региональных институтов развития и поддержки предпринимательства, общественных объединений и бизнес-ассоциаций. В заключительный день на площадке форума с участием представителей Минэкономразвития, министерства юстиции РФ обсудили нововведения в налоговой, финансовой и контрольно-надзорной сферах.

«Московская область, являясь постоянным участником Форума, не только делится имеющимся опытом поддержки бизнеса на региональном уровне, но и поднимает актуальные темы по дальнейшему развитию предпринимательской деятельности. Например, обсуждая нововведения в системе налогообложения, мы говорили о том, как потенциально скажутся эти перемены и на производителях, и на потребителях, какие опасения есть у бизнеса и многое другое. Подмосковье является драйвером отечественной экономики, именно наши инициативы и наработки субъекты берут на вооружение и применяют на своей земле. Поэтому встречаться и обмениваться информацией — важно и полезно для развития предпринимательства в целом», — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.