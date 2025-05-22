Подмосковье посетили школьники из Беларуси

С 21 по 23 мая в Москве проходит международная встреча школьников из Подмосковья и Беларуси в рамках культурно-образовательного обмена и сотрудничества в сфере патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект реализуется при поддержке министра образования Московской области И. В. Пильдес и генерального консула Российской Федерации в Гродно Ф. В. Владышевского в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии принимают участие обучающиеся и педагоги Истринской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Специальной школы-интерната г. Новогрудка имени Л. Ф. Пашинского (Республика Беларусь).

В течение трех дней участников ждет насыщенная программа: посещение знаковых исторических мест столицы России — Кремля, Красной площади, Царь-пушки и Царь-колокола, Могилы Неизвестного Солдата, парка «Зарядье», ВДНХ, а также поездка в ЦВППКиО Вооруженных Сил РФ «Патриот». Там ребята познакомятся с выставками военной техники, экспозицией «Партизанская деревня», мемориальным комплексом «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» и Главным храмом Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме культурной программы, запланированы спортивные соревнования, мастер-классы, творческие вечера и дружеские чаепития.

В ведомстве отметили, что Россию и Беларусь связывает многовековая братская дружба, общая история и духовные ценности. Подобные инициативы способствуют укреплению гуманитарных и культурных связей, формированию добрососедских отношений между подрастающим поколением двух братских народов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.