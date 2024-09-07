Подмосковье попало в топ-5 грибных регионов России

В самый разгар грибного сезона аналитики выяснили, где больше всего в России можно собрать грибов. Подмосковье попало в топ-5 самых грибных регионов страны, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

Специалисты оценивали регионы России, в том числе по доступности посуточного жилья для «тихой охоты». Лидирующее место в топ-6 грибных регионов занял Алтайский край, далее в соответствующем порядке расположились Новгородская область, Карелия, Ленинградская и Владимирская области разделили четвертую строчку рейтинга, а Подмосковье замкнуло топ-5.

Стоимость жилья в грибных регионах

Средняя стоимость посуточного жилья в Алтайском крае составляет 4000 рублей. Собрать много белых грибов можно в Ребрихинском и Тюменцевском районах, а также за Чернопятово. Черные лисички ждут грибников в Ларичихе.

Арендовать жилье на сутки в Новгородской области можно минимум за 6000 рублей, а собрать грибы — в Боровичском районе, в районе города Чудово, деревни Красные Станки, в Крестецком районе.

В Карелии в разгар грибного сезона жилье на одну ночь стоит от 6500 рублей. Большое количество белых грибов и подберезовиков водится в Олонецком районе, лисички растут в Прионежском районе, боровики — в Калевальском районе.

Под Петербургом любители «тихой охоты» могут арендовать жилье за 7000 рублей. Искать грибы следует во Всеволожском, Лодейнопольском, Выборгском и Кировском районах Ленинградской области.

Во Владимирской области стоимость посуточной аренды загородных объектов составляет также 7000 рублей. Здесь грибники отчитываются о хорошем улове подосиновиков, подберезовиков и лисичек в Александровском, Муромском и Судогодском районах.

Аренда загородных объектов в Московской области — в августе 2024 стоила 9000 рублей в сутки. В Подмосковье благородные грибы и опята уже можно найти в Раменском городском округе, также в качестве грибных мест любители «тихой охоты» отмечают Скоротово, Катуар, Ашукинскую, Подрезково, Белые столбы, Кузяево, Курсаковскую.

Популярность «тихой охоты» растет

«За год выбор доступного для посуточной аренды загородного жилья в шести регионах исследования на платформе увеличился на 57%: положительная динамика во всех локациях, прирост составил от 38% в Карелии до 69% в Ленинградской области. Объекты в среднем бронируют на две или три ночи — этого времени достаточно, чтобы пару раз выбраться на „тихую охоту“, перебрать грибы и с полными корзинами урожая возвращаться в город», — рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Самые вкусные и полезные грибы растут в экологически чистых зонах. Для Подмосковья этот вопрос имеет огромное значение. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области, ситуацию держат на постоянном контроле.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.