Подмосковье получит почти 200 млн руб на завершение строительства школ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении более 13 млрд рублей на завершение строительства и модернизацию общеобразовательных школ. Деньги направят 12 регионам. В общей сложности будет создано более 20 тысяч новых учебных мест. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалов , Московская область получит почти 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Такая поддержка из федерального центра — это дополнительное подспорье для реализации поручений президента страны. В Московской области строительству социальных объектов уделяется повышенное внимание, так как темпы строительства жилья у нас одни из самых высоких в стране», — отметил Брынцалов.

Он рассказал, что в регионе в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в этом году планируется потратить более 63,9 млрд рублей, из которых свыше 47,9 млрд рублей — из регионального бюджета.

Деньги направят на строительство и реконструкцию 25 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.