Подмосковье поделилось опытом развития регинвестстандарта с регионами РФ

В подмосковном Красногорске прошел Межрегиональный форум «Внедрение регионального инвестиционного стандарта в муниципалитетах», где представители инвесткоманд из разных регионов обменялись опытом. О развитии регинвестстандарта в Подмосковье рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Региональный инвестиционный стандарт в Московской области функционирует эффективно. Мы не только успешно внедрили все его элементы, но и предложили новый — ЦУР «Бизнес», который обеспечивает обратную связь с бизнесом. На федеральном уровне система получила высокую оценку и была рекомендована в качестве нового элемента регинвестстандарта. В 2025 году планируется распространить его внедрение по всей стране. За 11 месяцев 2024 года в систему ЦУР «Бизнес» поступило 11 041 обращений от подмосковных предпринимателей, уже удалось решить 98% вопросов. В сравнении с предыдущим годом наблюдается снижение количества сложных вопросов — в отчетном периоде таких обращений стало на 19% меньше», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя добавила, что недавно в Московской области разработали новую систему сопровождения инвестпроектов АИС «Инвестор». Цифровой сервис позволяет онлайн мониторить проекты, реализуемые в регионе. Практика АИС «Инвестор» была внедрена в Подмосковье за 6 месяцев с целью сокращения сроков реализации проектов и повышения эффективности процедур сопровождения.

«В этой системе можно отслеживать каждый этап проекта и текущие задачи, при необходимости переключаясь на ручное управление. На сегодняшний день в систему внесено более 1200 проектов, находящихся под контролем инвестблока правительства Московской области. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной политики, чтобы повышать качество взаимодействия с инвесторами, привлекая их и помогая им в реализации инвестиционных проектов», — рассказала Екатерина Зиновьева.

В рамках внедрения практики были собраны данные обо всех инвестпроектах региона, проведена аналитика процессов сопровождения. Изучены этапы реализации и география проектов, унифицированы механизмы сопровождения и организована бесшовная передача проектов между ведомствами.

Благодаря АИС «Инвестор» средний прогнозируемый срок реализации инвестпроектов уменьшился с трех до полутора лет — в зависимости от категории проекта.

ЦУР «Бизнес» — это единая система для обработки запросов предпринимателей и инвесторов в Московской области. Она помогает решать индивидуальные вопросы и выявлять системные проблемы. Все обращения регистрируются в общей системе, где специалисты Мининвеста, профильные ведомства и администрации городских округов контролируют сроки и качество обработки обращений.

Предпринимателям в Подмосковье предоставляют различные меры поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.