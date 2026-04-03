Подмосковье победило в трех номинациях отбора долголетия

Подмосковные проекты стали победителями VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, итоги которого подвели в Координационном центре правительства России. Регион получил награды в трех из пяти номинаций, включая главный приз за инновации, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и эксперты в сфере социальной политики. Победители получили денежные сертификаты на развитие инициатив.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что успех стал результатом системной работы региона.

«Признание сразу трех подмосковных проектов на федеральном уровне — это результат системной работы. Мы отказались от формального подхода и сделали программы долголетия по-настоящему разнообразными. Сегодня в проекте "Активное долголетие" участвуют более 800 тысяч человек», — отметила Болатаева.

В номинации «Инновационные практики активного долголетия» победил проект «Телемедицина для долголетия», который реализовали центр внедрения изменений и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Московской области совместно с Минсоцразвития региона. Система позволяет дистанционно контролировать состояние здоровья пожилых людей с помощью тонометров, глюкометров и пульсоксиметров. При отклонении показателей врачи оперативно связываются с пациентом или направляют бригаду, что особенно важно для маломобильных жителей и людей из отдаленных территорий.

Лучшим в номинации «Практики для мужчин 60+» стал проект «Бокс для жизни» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский». Программа включает адаптированные упражнения с элементами бокса и кикбоксинга под контролем инструктора и врача. Участники отмечают улучшение физической формы и эмоционального состояния.

В номинации по использованию региональной инфраструктуры победил проект «Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей» центра реализации социально-культурных проектов администрации Одинцовского городского округа.

Проекты в номинациях «Инновационные практики» и «Практики для мужчин 60+» получили по 500 тыс. рублей на развитие. Все победители войдут в сборник «Активное долголетие – 2025», который планируют издать в мае 2026 года, а также получат экспертную и коммуникационную поддержку для тиражирования опыта в регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.