Подмосковье победило в премии Security UP за безопасную разработку

Подмосковье стало победителем премии «Security UP: Безопасность начинается с кода» в номинации по развитию DevSecOps в регионах. Награду получил центр информационной безопасности Московской области за внедрение практик безопасной разработки в госорганах регионального правительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Премия «Security UP: Безопасность начинается с кода» подвела итоги конкурса, на который поступило около 40 заявок. В шорт-лист вошли 15 проектов, они представили свои решения на очной защите перед жюри.

ГКУ МО «Центр информационной безопасности Московской области» победило в номинации «Региональный импульс: развитие DevSecOps в регионах». Команда внедрила практики безопасной разработки в государственных органах правительства Московской области. Эти решения уже доказали эффективность и могут быть масштабированы в других субъектах страны.

Жюри оценивало проекты по нескольким критериям: новаторский подход, глубина технической проработки, соответствие современным практикам DevSecOps, практическая польза и потенциал тиражирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.